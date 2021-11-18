محافظ دمياط: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وجهت محافظ دمياط منال عوض برفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ اعتبارا من بعد غد السبت، وقد تستمر خلال الأسبوع.





وكلفت المحافظ - فى بيان اليوم الخميس - رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتأكد من جاهزية معدات شفط تجمعات مياه الأمطار والدفع بها فور هطولها، مؤكدة حصر نقاط تجمع المياه خاصة بالمناطق المنخفضة لوضع خطط تشمل نقاط تمركز لمعدات وعمالة مع اتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف تواجد سيارات القلاب والشفاط واللوادر والمعدات، بجانب تمهيد المناطق غير الممهدة لمنع تجمع الأمطار بها.

وأكدت ضرورة تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار وصيانتها لزيادة طاقتها الاستيعابية، وتطهير الشبكات ورفع كفاءة البيارات ومحطات الرفع، مشددة على متابعة أعمدة الكهرباء والإنارة والالتزام بتغطية جميع الكابلات والمرور على جميع أكشاك الكهرباء والتأكد من غلقها؛ حفاظا على سلامة المواطنين والتنسيق فورا مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ومديرية الزراعة لتنفيذ عمليات تطهير للمجارى المائية.

وطالبت إدارة مرور دمياط بوضع خطة تهدف إلى تيسير الحركة المرورية، وتتضمن آليات التعامل مع التداعيات الناجمة عن هطول الأمطار مع توفير مسارات بديلة لتجنب التكدس المرورى، موجهة إدارتى المتابعة والمركبات بديوان عام المحافظة بمراجعة جاهزية المعدات وتوافر الاحتياجات المطلوبة والتنسيق مع الوحدات المحلية لسرعة حل ما قد يطرأ من مشكلات.

وشددت على منع إعطاء إجازات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية خلال تلك الفترة، مؤكدة تفعيل غرف أزمات بكل وحدة محلية تعمل على مدار 24 ساعة والتواصل مع غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة للوقوف على المستجدات أولا بأول.