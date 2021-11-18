الطيب يهدى الأمير تشارلز وثيقة الأخوة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - ناقش فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وصاحب السمو الملكى الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى أمير ويلز، سبل تعزيز الحوار بين الأديان، وذلك خلال اللقاء الذى جمعهما، اليوم الخميس بالجامع الأزهر الشريف.





كما أهدى شيخ الأزهر، الأمير تشارلز نسخة من "وثيقة الأخوة الإنسانية" التى وقعها مع البابا فرانسيس فى أبوظبى 2019.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر لم يدخر جهدا فى تعزيز الحوار والانفتاح على الآخر، موضحا أن الأزهر أنشأ علاقات قوية مع كنيسة كانتربرى والفاتيكان وغيرها من الكنائس العالمية، وقد توجت جهود الحوار بينهم بنتائج مهمة يأتى على رأسها توقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية"، والتى تم توقيعها بالشراكة بين الإمام الأكبر والبابا فرانسيس فى أبوظبى فى العام 2019.

وأضاف فضيلته أن الأزهر كان قد بدأ مع كنيسة كانتربرى فى العام 2018 واحدا من مشروعاته المهمة وهو "شباب صناع السلام"، والذى انعقد بمشاركة 25 شابا من أوروبا و 25 شابا من الشرق الأوسط، بهدف إكسابهم مهارات الحوار والتسامح وليكونوا نواة وسفراء لإرساء السلام العالمى الحقيقى فى المستقبل.

من جانبه؛ أعرب الأمير تشارلز عن تقديره للجهود التى قام بها فضيلة الإمام الأكبر فى الحوار بين الأديان خلال السنوات الماضية، وخاصة الجهود التى بذلها الأزهر والفاتيكان فى تعزيز الحوار ونشر السلام العالمى، مؤكدا حرص بريطانيا على تعزيز التعاون العلمى والثقافى مع الأزهر الشريف.

والتقى شيخ الأزهر والأمير تشارلز عددا من الباحثين الأزاهرة الحاصلين على منح لدراسة الماجستير والدكتوراه من بريطانيا، وتعرفا منهم عن قرب على طبيعة الدراسة وما اكتسبوه من مهارات علمية وأكاديمية وخططهم المستقبلية للاستفادة من هذه المنح، وتعميم الخبرات التى اكتسبوها لغيرهم من الطلاب والباحثين فى الأزهر.