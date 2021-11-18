محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير فرنسا بمصر تفعيل مشروعات التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وأكد الشريف خلال اللقاء عن قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التى تؤكد التواصل الثقافى والتجارى بين البلدين.

وأشار الى أن المحافظة حريصة على زيادة التعاون مع الجانب الفرنسى فى المجالات كافة، وتعزيز الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات ومشروعات التعاون المشتركة التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، كمشروع الدراجات ومشروع إعادة تدوير البلاستيك، وتنمية الاستثمار السياحى.

ومن جانبه، قدم السفير الفرنسى الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، وأكد حرصه على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بين الجانبين على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى الاستعداد لتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية فى العديد من المشروعات التنموية.