السفير الإيطالى الجديد لدى القاهرة يزور المتحف القومى للحضارة

جدة - نرمين السيد - زار السفير الإيطالى الجديد لدى مصر ميكيلى كوارونى، المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، يرافقه دافيدى سكالمانى المستشار الثقافى لدولة إيطاليا بمصر ومدير المعهد الثقافى الإيطالى، والدكتورة جوزفينا كابريتو مدير معهد الآثار الإيطالى .





تأتى هذه الزيارة فى إطار البرنامج الثقافى التبادلين الذى يقوم به المتحف؛ لتعزيز سبل التعاون على المستوى السياحى والثقافى والأثرى خلال الفترة المقبلة.

واصطحب رئيس هيئة المتحف الدكتور أحمد فاروق غنيم، السفير الإيطالى والوفد المرافق له، فى جولة إرشادية قامت بها الدكتورة ماريان عادل كبيرة أمناء بالمتحف، للتعريف بأهداف المتحف ورؤيته ورسالته وأنشطته المختلفة، كما قاموا بجولة تفقدية فى قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية ومركز الترميم، والتعرف على فلسفة العرض بالمتحف والذى يركز على إبراز دور المتحف الريادى على الحضارات فى مختلف المجالات والعلوم والفنون والآداب.

وأكد السفير الإيطالى ميكيلى كوارونى أن مصر تعد أحد المقاصد السياحية الهامة التى تسعى إيطاليا إلى تنظيم رحلات سياحية إليها، حيث إن السائح الإيطالى لديه شغف واهتمام كبير بالسياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية فى مصر بصفة عامة وللمتحف القومى للحضارة المصرية بصفة خاصة.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع المتحف فى الفترة المقبلة، مشيرا الى القيام بالأنشطة التعليمية والثقافية والفنية بالمتحف والبرامج المختلفة التى تعمل على خدمة المتاحف والتراث ، وأشاد السفير والوفد المرافق له بالمتحف والتطور التكنولوجى المستخدم، وأشاد بمركز المومياوات وطرق العرض الحديثة، مؤكدا ضرورة التعاون الثقافى والفنى بين الجانبين.

من جانبه أعرب رئيس هيئة المتحف الدكتور أحمد فاروق غنيم عن حرصه الشديد على مد جسور الوعى الفكرى والحضارى والثقافى مع دول العالم، مؤكدا أهمية القطاع السياحى المصرى والثقافى وتكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية والعمل على وضع المتحف القومى للحضارة المصرية على خريطة السياحة العالمية والمكانة التى تليق به.

وأشار إلى أن الطبيعة السياحية والمشروعات الثقافية التى تتم بالمتحف، بالإضافة إلى تقديم الخدمات بأعلى جودة؛ ستنعكس بالإيجاب على مردود السياحة للمتحف.