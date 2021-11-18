جدة - نرمين السيد - زار ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا، دوقة كورنوول، اليوم الخميس، منطقة الأهرامات بالجيزة، حيث رافقهما وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى.





واستهل ولى العهد البريطانى وقرينته الزيارة من أمام هرم خوفو، حيث صعدا الهرم الأكبر، واستمعا إلى شرح من العنانى، قبل أن يلتقطا الصور الفوتوغرافية. وعبرا بنظراتهما عن مدى انبهارهما بعظمة أهرامات مصر الخالدة، وهما يطالعان إحدى أهم صفحات التاريخ ومهد الحضارة الإنسانية فى العالم. وقام ولى العهد البريطانى وقرينته بتفقد هرم خوفو من الداخل. وتزينت الشوراع المؤدية إلى منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة بالأعلام المصرية والبريطانية؛ ترحيبا بضيفى "أم الدنيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى العهد البريطانى وقرينته يزوران أهرامات الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.