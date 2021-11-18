الأمير تشارلز وزوجته يزروان الأهرامات وأبو الهول خلال جولتهما بالقاهرة (صور)

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زار الأمير تشارلز، أمير ويلز وزوجته دوقة كورنوال الدوقة كاميلا، منطقة الأهرامات وأبو الهول في إطار زيارتهما القاهرة اليوم الخميس.
وكان وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني في استقبال صاحبا السمو الملكي واصطحبهما في جولة في المنطقة.
وكان زار الأمير تشارلز، ولى العهد البريطاني بيت الرزاز بالقاهرة القديمة في إطار جولته اليوم بالقاهرة بعد وصوله من الأردن ظهر اليوم الخميس فى أول جولة خارجية بعد وباء كورونا.
وأعرب الأمير عن سعادته بالمعروضات التي تفقدها وتحدث مع صانعيها، مشيدا بدقتهم وحرفيتهم.
كما زارت دوقة كورنوال، مشاريع مجتمعية في عزبة خير الله واستمعت إلى تجارب نساء ملهمات تمكن من تغيير حياتهن من خلال مشاريع صغيرة صديقة للبيئة وتساعد في الحد من تغير المناخ.
ووصل الأمير تشارلز، أمير ويلز وزجته دوقة كورنوال إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق يومان، بعد انتهاء جولتهما فى الأردن في إطار أول جولة خارجية لهما منذ عامين بعد وباء كورونا.
والتقى صاحبا السمو الملكي شيخ الأزهر لتعزيز حوار الأديان والتحاور بشأن التناغم الديني، ودور الدين في الحفاظ على البيئة، في إطار العمل لتعزيز الروابط الدينية بين المملكة المتحدة ومصر.
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