/661968/تشكيل-مباراة-فيوتشر-وإيسترين-كامبني-بالجولة-الرابعة-بالدوري-الممتاز

تنطلق صافرة بداية مباراة فيوتشر والشرقية للدخان، بعد لحظات في الساعة الخامسة والنصف مساء، على ملعب بتروسبورت، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويدخل فيوتشر المباراة محتلًا المركز العاشر برصيد 4 نقاط، فيما يدخل إيسترن كومباني المباراة محتلًا المركز السابع عشر بدون نقاط. تشكيل الشرقية للدخان أمام فيوتشر: في حراسة المرمي : عمرو حسام. في خط الدفاع : خالد مصطفي، صابر شيمي، كمال أبوالفتوح، أحمد داهش. في خط الوسط : محمد ناصر “مودي”، بنجامين، عاصم سعيد، أحمد تمساح. في خط الهجوم : عرفة السيد، محمد عصام. تشكيل فيوتشر أمام الشرقية للدخان: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش خط الدفاع: جوناثان أنجويم – سعد سمير – محمد عبد المنعم – عمر كمال عبد الواحد خط الوسط: غنام محمد – كريم وليد – محمد فاروق – مصطفى البدري – أحمد رفعت خط الهجوم: مروان محسن قائمة فيوتشر لمواجهة الشرقية للدخان: حراسة المرمي : محمود جنش، محمود حمدي. خط الدفاع : سعدالدين سمير، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي، جوزيف جوناثان، طارق طه، محمود شعبان. خط الوسط : ناصر ماهر، كريم نيدفيد، غنام محمد، محمد رضا، عمر صلاح، مصطفي البدري، أحمد رفعت، العربي بدر، ايمن الصفاقسي، محمد فاروق، اشرف مجدي، عمر كمال عبدالواحد. خط الهجوم : مروان محسن، دايواسي تايلور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل مباراة فيوتشر وإيسترين كامبني بالجولة الرابعة بالدوري الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.