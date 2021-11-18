ضبط طالب يعتدى على زميله بـ«كتر» في مدرسة بحلوان و70 غرزة لانقاذه

/661969/ضبط-طالب-يعتدى-على-زميله-بـكتر-في-مدرسة-بحلوان-و70-غرزة-لانقاذه

شهدت منطقة حلوان، اليوم الخميس، اعتداء طالب على زميله بسلاح أبيض «كتر» داخل إحدى المدارس، مما أسفر عن إصابته بـ 70 غرزة في الوجه، وعلى الفور تم نقله إلي المستشفى لتلقي العلاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على طالب مزق وجه زميله بـ«كتر» في مدرسة بحلوان

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من أحد المستشفيات باستقبال طالب مصاب بجرح غائر في الوجه، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء جراحة تجميلية له فى الوجه بإجمالى 70 غرزة.

كتر

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالأنتقال والفحص أتضح نشوب خلاف بين الضحية وزميله، فأخرج الأخير سلاح أبيض عبارة عن «كتر»، وأصاب المجنى عليه بجرح غائر في الوجه، وبعد تقنين كافة الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض علي المتهم، وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2685 لسنة 2021 وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر اليوم تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بمنطقة المرج، لاتهامه بالتعدى على ابنه بالضرب مما أودى بحياته، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة المرج، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بوفاة حفيده طفل 11 عاما إثر تعدى والده (سائق - مقيم بذات العنوان "نجل المُبلغ") عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته.

قام بتوثيق يديه باستخدام 2 قطعة من القماش

وبالمعاينة والفحـص لرجال المباحث عُـثـر علـى جثـة الطفل مسجاة على ظهرهـا وبـهـا إصابات عبارة عن "سحجات وكدمات متفرقة بالجسم"، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات أتضح أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وبعد تقنين كافة الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث إعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لسوء سلوك نجله المتوفى واكتشافه قيام الأخير بسرقة مبالغ مالية منه، قام بتوثيق يديه باستخدام 2 قطعة من القماش، وتعدى عليه بالضرب بدعوى تأديبه، إلا أنـه تـوفـى متأثراً بإصابته، وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية