/661972/جلسة-مساج-برايفت-أغتصاب-جماعي-لفتاة-في-منزل-مهجور-بعين-شمس

أشارت التحقيقات تفاصيل صادمة في اتهام 6 أشخاص، باستدراج فتاة إلى أحد المنازل المهجورة واغتصابها في منطقة عين شمس، تحت تهديد السلاح والتعذيب.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل استدراج فتاة إلى أحد المنازل المهجورة واغتصابها في منطقة عين شمس

التحقيقات

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي في الواقعة يدعى م م، اشترك مع أصدقائه وخططوا لخطف الفتاة واغتصابها واحتجازها داخل عقار مهجور، وتم التعدي عليها جنسيًا حتى تعرضت للنزيف.

اغتصاب فتاة على يد 6 أشخاص بعين شمس

وأوضحت الضحية، إنها تعرفت على المتهم الأول عن طريق الإنترنت، مشيرة إلى أنه طلب منها عمل مساج بحكم عملها، ثم طلب منها المجيئ إلى منزله لإجراء جلسة برايفت.

عذبوها وتعدوا عليها جنسيًا

وأضافت الفتاة أنها عندما طلبت منه عمل جلسات خارج المنزل، وقفت تنتظره في مكان اتفقا عليه سويًا، لكنها اكتشفت وجوده رفقة عدد من أصدقائه والذين بلغ عددهم 5، حيث اختطفوها إلى مكان مهجور، وعذبوها وتعدوا عليها جنسيًا بعد سرقة أموالها وهاتفها.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد الأهالي، يفيد بعثوره على فتاة في العقد الثاني من العمر مقطعة الملابس، وفي حالة إعياء كامل، ومصابة بنزيف من الداخل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ.

وأكدت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى صحة البلاغ، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم امام رجال المباحث أقروا بارتكاب الواقعة، وجار الآن استكمال التحقيقات.