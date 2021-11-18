خالد الحداد: منتدى شباب العالم منصة حوارية هامة تتيح انخراط الشباب ببعضهم«فيديو»

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قال النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب، أن عودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في بجنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة هامة للجميع ان مصر بلد الأمن والامان وقادرة دائما على تخطي الصعاب.

دوت الخليج

وأضاف النائب خالد الحداد خلال تصريحات خاصة لـموقع دوت الخليج أن هذا المنتدى فرصة هامة للتعرف على ثقافات الدول الاخرى من خلال لقاء الشباب ببعضهم من مختلف دول العالم واحتكاكهم المباشر ببعض الامر الذي يضمن أن يكون هناك نتائج ايجابية.

خالد الحداد: منتدى شباب العالم منصة حوارية هامة تتيح انخراط الشباب ببعضهم

وأكد عضو مجلس النواب النائب خالد الحداد أن هذا المنتدى قادر دائما على المبادرة باعطاء أفكار جديدة وهامة، مركدا انه يعد منصة حوارية هامة تتيح الانخراط الكامل للشباب ببعضهم البعض.

الموافقة على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.