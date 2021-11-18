رانيا الجزايرلي لـ دوت الخليج: منتدى شباب العالم منصة حوارية هامة للشباب من كافة دول العالم «فيديو»

/661977/رانيا-الجزايرلي-لـ-تحيا-مصر-منتدى-شباب-العالم-منصة-حوارية-هامة-للشباب-من-كافة-دول-العالم-فيديو

قالت النائبة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، أن أن عودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في بجنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء بعد توقف بسبب جائحة كورونا والذي أخرت انعقاده السنة الماضية، موضحة أنه يبعث رسالة هامة للجميع ان مصر بلد الأمن والامان وقادرة دائما على تخطي الصعاب.

دوت الخليج

وتابعت النائبة رانيا الجزايرلي خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن المنتدى يتجمع به العديد من الشباب النابغ من كافة انحاء العالم، حيث تبادل الخبرات والاحتكاك المباشر للتعرف على ثقافات البعض.

رانيا الجزايرلي: منتدى شباب العالم منصة حوارية هامة للشباب من كافة دول العالم

وأكدت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن النائبة رانيا الجزايرلي، أن المنتدى سيناقش العديد من الأمور الهامة، حيث أزمة كورونا وتداعياتها السلبية وتأثيراتها على العالم أجمع، إضافة إلى العديد من المواضيع الهامة الاخرى.

ونوهت النائبة رانيا الجزايرلي أن المشاركين بهذه المنصة الحوارية الهامة، يكون لديهم السعي والرغبة الكاملة في تطوير الحاضر والمستقبل ايضا من خلال الخروج بتوصيات هامة بناء على دراسات .

الموافقة على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.