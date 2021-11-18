اختيار مصر لعضوية المجلس التنفيذى لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية  

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام فى الاجتماع السابع للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية الذى عقد اليوم عبر تقنية الكونفرانس.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء ووضع استراتيجية تتضمن إنتاج العديد من الأعمال الإذاعية الدرامية والبرامجية التى تسهم فى تجديد الخطاب الدينى، والتأكيد على القيم السمحة والتعايش السلمى مع الأخر ووسطية الدين الاسلامى الحنيف ونبذ العنف والتطرف، كما ناقش الاجتماع فكرة انشاء مركز إعلامى إلكترونى للاتحاد.

وأكد حسين زين خلال الاجتماع، على ضرورة السعى المتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل فى مختلف المجالات ذات الصلة بنطاق عمل الدول الأعضاء وتعزيز قيام كل جهة بالدور المنوط بها لتحقيق أهداف الاتحاد.

ودعا زين إلى مزيد من التعاون فى الإنتاج الدرامى والبرامجى بين الدول الأعضاء بالاتحاد التى ترسخ وتنمى الوعى لدى الشباب بتعاليم وقيم الدين الإسلامى الوسطى، والعمل على تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة وإقامة ورش عمل والمحاضرات والمؤتمرات، وكذلك الاستفادة من الخبرات والدراسات والبحوث التى تدعم أهداف الاتحاد.