محافظ بنى سويف يؤكد أهمية دور الجمعيات الأهلية فى الجهود التنموية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، أهمية الدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية فى الدفع بالجهود التنموية فى مختلف القطاعات، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعظيم الاستفادة من جهود الجمعيات الأهلية فى دفع خطة الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الخميس، لمنظومة العمل بإدارة الجمعيات فى مقر مديرية التضامن الاجتماعى، يرافقه كل من وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى إحسان أبو زيد ورئيس مركز ومدينة بنى سويف هانى الجويلى وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأشار غنيم إلى أن بنى سويف هى المحافظة الأولى التى وقعت أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلى، ووقعت عليها 40 جمعية ومستهدف وصولها إلى 200 جمعية؛ لتوحيد الجهود والعمل فى خطوط متوازية وخطوات متتالية تتكامل مع بعضها البعض وبذلك لن يضيع جهدًا ولا يهدر دعم مالى أو وفنى يمكن أن تقوم به الجمعيات الأهلية.

وناقش المحافظ ملف تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية حسب القانون الجديد (149/2019) ولائحته التنفيذية، خاصةً وأن آخر موعد لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة هو 9 يناير القادم، حيث تنتهى المهلة الخاصة بتوفيق الأوضاع، حسب القانون الجديد الذى ينظم عمل الجمعيات الأهلية.

ومن جهتها، طالبت وكيلة الوزارة بضرورة المساهمة فى توعية مسئولى الجمعيات بأهمية وسرعة تقديم الأوراق المطلوبة لاستكمال مسيرتهم التنموية وبسرعة التوجه لمديرية التضامن لتقديم ذلك قبل انتهاء الموعد المحدد.