جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الخميس، لمنظومة العمل بإدارة الجمعيات فى مقر مديرية التضامن الاجتماعى، يرافقه كل من وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى إحسان أبو زيد ورئيس مركز ومدينة بنى سويف هانى الجويلى وعدد من التنفيذيين المعنيين.
وأشار غنيم إلى أن بنى سويف هى المحافظة الأولى التى وقعت أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلى، ووقعت عليها 40 جمعية ومستهدف وصولها إلى 200 جمعية؛ لتوحيد الجهود والعمل فى خطوط متوازية وخطوات متتالية تتكامل مع بعضها البعض وبذلك لن يضيع جهدًا ولا يهدر دعم مالى أو وفنى يمكن أن تقوم به الجمعيات الأهلية.
وناقش المحافظ ملف تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية حسب القانون الجديد (149/2019) ولائحته التنفيذية، خاصةً وأن آخر موعد لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة هو 9 يناير القادم، حيث تنتهى المهلة الخاصة بتوفيق الأوضاع، حسب القانون الجديد الذى ينظم عمل الجمعيات الأهلية.
ومن جهتها، طالبت وكيلة الوزارة بضرورة المساهمة فى توعية مسئولى الجمعيات بأهمية وسرعة تقديم الأوراق المطلوبة لاستكمال مسيرتهم التنموية وبسرعة التوجه لمديرية التضامن لتقديم ذلك قبل انتهاء الموعد المحدد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بنى سويف يؤكد أهمية دور الجمعيات الأهلية فى الجهود التنموية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.