وزير التعليم: 9 قواعد لاستخدام أجهزة التابلت لطلاب الثانوى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بعد استلام طلاب الصف الأول الثانوى لجهاز التابلت، هناك 9 قواعد وتعليمات مهمة قبل استخدامه، يجب عليهم اتباعها جيدا.





وأضاف شوقى فى تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن قاعدة عدم وضع كلمة سر على أجهزة التابلت، تم الاتفاق عليها لمنع مشكلات كثيرة تم رصدها فى الأعوام السابقة، موضحا أنه لا يجب تداول أى معلومات أخرى من غير القنوات الرسمية فيما يتعلق بهذا الموضوع، ويمكن الاطلاع عليها من قناة مدرستنا.

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