المتحدث الرئاسى ينشر فيديو استقبال السيسى وقرينته للأمير تشارلز وقرينته

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بولى العهد البريطانى فى زيارته لمصر، طالباً نقل تحياته إلى جلالة الملكة إليزابيث، ومعرباً عن التطلع لأن تمثل هذه الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، أخذاً فى الاعتبار ما تمثله دوماً الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة فى الذاكرة السياسية والشعبية لكلٍ من مصر وبريطانيا. وأعرب الأمير تشارلز عن التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التى لاقاها فى مصر، ناقلاً إلى الرئيس تحيات الملكة "إليزابيث"، ومؤكداً سعادته بالتواجد فى مصر مجدداً، وحرصه على زيارتها فى إطار الجولة الرسمية الأولى له خارج البلاد بالإنابة عن الملكة منذ بدء جائحة "كورونا"، وذلك فى ضوء خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين، بالإضافة إلى الدور المحورى والمتوازن الذى تضطلع به مصر فى التعامل مع العديد من القضايا الدولية بقيادة السيد الرئيس، وكذا صون الأمن والاستقرار فى المنطقة.

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