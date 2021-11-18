صور- الرعاية الصحية: وفد البنك الدولى يشيد بنجاح تجربة الإصلاح الصحى فى مصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن زيارة وفد رفيع المستوى من البنك الدولى، لمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك للوقوف على أوجه الشراكة بين البنك الدولى وجمهورية مصر العربية فى دعم نجاح مشروع التأمين الصحى الشامل، بما يسهم فى استمرارية النهوض بالقطاع الصحى المصرى، والوصول إلى أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر2030.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن هدف الزيارة التعرف على نجاحات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى مصر وإنجازاتها، وبحث أوجه التعاون لدعم نجاح المنظومة، لافتة إلى أن الزيارة شملت تفقد وفد البنك الدولى لمستشفى الكرنك الدولى ومركز طب أسرة منشآة العمارى التابعين للهيئة بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى تفقد الأماكن المخصصة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمبادرة "سكرك موترك .. فى إيدك تسيطر"، والتى أطلقتها الهيئة للكشف المبكر والاطمئنان على مرضى السكرى بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للسكرى 14 نوفمبر من كل عام.

وأضافت الهيئة، أنه اطَّلع الوفد على جهود هيئة الرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، فى استحداث الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية واستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، وجهود الميكنة والتحول الرقمى للخدمات العلاجية والإدارية بما يحسن من بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، والالتزام بتطبيق معايير الجودة لتحقيق أعلى نتائج الجودة فى الرعاية الصحية المقدمة، وعمليات تدريب القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية لرفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم المهنية، وتجهيز عدد من الأجنحة الفندقية للإقامة الداخلية لتوفير بيئة صحية هادئة للمرضى، وذلك بما يحقق رؤية هيئة الرعاية الصحية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر، ووصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

وتابع الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر على 66 منشآة صحية، منها 59 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، مضيفًا أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن حتى الآن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، ولافتًا إلى أنه تم تقديم أكثر من 1,5 مليون خدمة طبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة منذ بداية تشغيل المنظومة الجديدة بالمحافظة فى 16 فبراير من العام الجارى وحتى الآن، ومؤكدًا أنه تم إيقاف العمل نهائيًا بنظام التأمين الصحى القديم والعلاج على نفقة الدولة فى الأقصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن البنك الدولى أحد شركاء التنمية فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مثمنًا دعم الكثير من الجهات لنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، مستقبل صحة مصر، ومتوجهًا بالشكر لكل شركاء النجاح للمنظومة الجديدة، ومشيرًا إلى أنه جارى العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة الجديدة وامتدادها إلى كافة محافظات مصر وفقًا للمعايير العالمية للجودة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للمشروع فى 10 سنوات بدلًا من 15 عام، لتحقيق التغطية والرعاية الصحية الشاملة للمصريين من خلال بناء نظام صحى قوى وسليم يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

فيما أشاد وفد البنك الدولى، بنجاح التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، كما أشاد بالقدرات والإمكانات الطبية لدى منشآت هيئة الرعاية الصحية بكافة مستويات تقديم الخدمة بداية من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والفحوصات الطبية الشاملة الدورية للمرضى، ووصولًا إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات عن طريق نظام الإحالة، والتحول الرقمى للخدمات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، والتى أثرت على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وتدل على تطور الفكر الإدارى للمنظومة الصحية بها، مؤكدين دعمهم المستمر لمشروع التأمين الصحى الشامل باعتباره تجربة رائدة تسجل عبر التاريخ للقطاع الصحى المصرى.

كان فى استقبال وفد البنك الدولى من هيئة الرعاية الصحية، نيابة عن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور شريف لاشين، المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الفندقية وشؤون مقرات الهيئة، والدكتور إسماعيل العربى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

وضم وفد البنك الدولى، ستيفان كوبيليه، مدير السياسات والمشاريع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مارينا ويس، المدير القطرى لمكتب المكتب الدولى لمصر واليمن وجيبوتى، ايرينا بوستولوفسكا، خبيرة اقتصاديات الصحة، د. عمرو الشلقانى، خبير أول النظم الصحية.