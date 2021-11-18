صور.. الطيب والأمير تشارلز يناقشان أزمة تغير المناخ والحلول الممكنة

جدة - نرمين السيد - ناقش فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مع صاحب السمو الملكى الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى أمير ويلز، اليوم الخميس بالجامع الأزهر الشريف، أزمة تغير المناخ وما تفرضه من تحديات كبيرة تهدد العالم، والحلول الممكنة لمواجهتها.





وقال فضيلة الإمام الأكبر إن نتائج القمة العالمية للمناخ "COP26" لم تأت على قدر الحاجة والمستوى المرجو منها، معربا عن أمله فى أن تسهم جهود المنصفين أمثال الأمير تشارلز فى الدفاع عن حقوق الدول الفقيرة، وحث المجتمع الدولى أن تأخذ تلك الدول ومصالحها فى الحسبان للتخفيف من معاناتها، مضيفا أنه قد شارك مؤخرا فى القمة العالمية التحضيرية لمؤتمر المناخ "COP 26" بحضور عدد كبير من رموز وقادة الأديان فى ضيافة البابا فرانسيس على أمل الإسهام فى وضع الحلول المناسبة لتلك الأزمة العالمية، إلا أن النتائج لم تكن على المستوى المطلوب. من جانبه؛ أوضح ولى العهد البريطانى أنه قد قضى ما يزيد عن الأربعين عاما فى البحث عن حلول لتلك الأزمة العالمية، مؤكدا أنه قد وجه دعوة صريحة إلى الحكومات المشاركة فى COP26 وقمة مجموعة العشرين وغيرها من القمم العالمية ذات الشأن بأن توجه استثماراتها نحو مشاريع البنى التحتية، والمشروعات التى تساعد فى الحفاظ على البيئة والتصدى للتغير المناخى، مؤكدا أنه لمس حرصا كبيرا فى الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث فى تعاليم الإسلام وتعاليم الأديان الأخرى.

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