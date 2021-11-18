خاص.. إقامة الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد المصري لكرة القدم 28 نوفمبر.. تعرف على التفاصيل

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أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، برئاسة أحمد مجاهد، جواباً لأندية الدوري الممتاز، لحضور الجمعية العمومية الغير عادية بنهاية هذا الشهر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن الجبلاية أرسلت الخطابات لجميع أندية الدوري من أجل المشاركة في الجمعية العمومية الغير عادية يوم 28 نوفمبر الجاري.

ويأتي اجتماع الأندية من أجل التصويت على التعديلات الجديدة في اللائحة، والتي ستكون أهما بند الـ 8 سنوات، وبذلك يقترب الحرس القديم من الرحيل عن الجبلاية خلال الفترة المقبلة.

وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع الفيفا من أجل إخبارهم بموعد الجمعية العمومية الغير عادية يوم 28 نوفمبر المقبل، ثم نشر اللائحة الجديدة في الوقائع المصرية.

ربيع ياسين: العدل غائب عن الكرة المصرية تحت قيادة أحمد مجاهد.. وحزين من «البدري وغريب»

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر السابق، أنه تفاجئ بعدم سؤال حسام البدري وشوقي غريب عليه، عندما كان مصاب بفيروس كورونا.

وأصيب ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر للشباب السابق ببفيروس كورونا، وكان حسام البدري متواجد على رأس القيادة الفنية للمنتخب الاول، وشوقي غريب للمنتخب الأولمبي، ولم يسأل عنه أي أحد منهم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر “قناة النهار” “العدل غائب عن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، ولا يوجد من يعمل لمصلحة كرة القدم المصرية”.

الاتحاد المصري لكرة القدم

وزاد “شوقي غريب تسلم مهمة منتخب مصر بشكل مريح، وهذا ليس خطأ منه ولكن من المسؤل الذي قام بهذا الأمر، وكان لابد أن يتواجد الكفاءة لهذا المنصب وليس أي شئ أخر”.

وواصل “لا يوجد عدل في الاتحاد المصري لكرة القدم، وقمت بالبحث عن اللاعبين في مصر بالكامل، ثم جاء تولى مسئولية المنتخب الأولمبي بشكل غريب”.

واختتم “يجب تغيير طريقة التفكير لصالح الرياضة المصرية، من أجل النهوض بكل شئ خاص بالكرة، ولكن حتى الأن غير متواجد العدل في الرياضة المصرية”.