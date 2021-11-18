تدريبات بدنية للاعبوا الزمالك استعداداً للإسماعيلي

/661981/تدريبات-بدنية--للاعبوا-الزمالك-استعدادا-للإسماعيلي

خاض لاعبوا الزمالك تدريباتهم اليوم، في أحد الفنادق بالإسماعلية أستعداداً للقائهم أمام الإسماعيلي غداً، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدوا لاعبي الزمالك تدريبات بدنية شاقة تحت قيادة االفرنسي باتريس كارتريون، الذي سعى لرفع المغدل البدني لدى اللاعبين، حتى لا يتأثرون بفترة التوقف الدولي.

وشهدت التدريبات تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي حفظها كارتيرون للاعبين لتطبيقيها في مباراة الإسماعيلي غداً.

ويسعى الزمالك للفوز أمام الإسماعيلي، بعد الهزيمة في المباراة الماضية أمام النادي الأهلي بنتيجة 5/0، بينما خسر الإسماعيلي في أول 3 مباريات بالدوري العام.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".

القنوات الناقلة

وينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأول بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.