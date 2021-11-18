/661983/فيوتشر-يضرب-إيسترن-كومباني-بثلاثية-في-الشوط-الأول

أنتهى الشوط الأول بين فيوتشر وإيسترن كومباني بثلاثية نظيفة للأول بستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأفتتح الأهداف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5، ثم عزز غنام محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ليحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم كبير لفيوتشر وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفريق.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على حضور اللقاء، قبل الإعلان عن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس العرب بقطر.

وكشف كارلوس كيروش المدير الفني السابق، في وقت لاحق بعد مباراة المنتخب الوطني أمام الجابون، عن موعد الكشف عن القائمة للمشاركة في كأس العرب، وهو سيكون بعد نهاية الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويدخل فيوتشر المباراة محتلًا المركز العاشر برصيد 4 نقاط، فيما يدخل إيسترن كومباني المباراة محتلًا المركز السابع عشر بدون نقاط.

تشكيل الشرقية للدخان أمام فيوتشر:

في حراسة المرمي : عمرو حسام.

في خط الدفاع : خالد مصطفي، صابر شيمي، كمال أبوالفتوح، أحمد داهش.

في خط الوسط : محمد ناصر “مودي”، بنجامين، عاصم سعيد، أحمد تمساح.

في خط الهجوم : عرفة السيد، محمد عصام.

تشكيل فيوتشر أمام الشرقية للدخان:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: جوناثان أنجويم – سعد سمير – محمد عبد المنعم – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: غنام محمد – كريم وليد – محمد فاروق – مصطفى البدري – أحمد رفعت

خط الهجوم: مروان محسن

قائمة فيوتشر لمواجهة الشرقية للدخان:

حراسة المرمي : محمود جنش، محمود حمدي.

خط الدفاع : سعدالدين سمير، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي، جوزيف جوناثان، طارق طه، محمود شعبان.

خط الوسط : ناصر ماهر، كريم نيدفيد، غنام محمد، محمد رضا، عمر صلاح، مصطفي البدري، أحمد رفعت، العربي بدر، ايمن الصفاقسي، محمد فاروق، اشرف مجدي، عمر كمال عبدالواحد.

خط الهجوم : مروان محسن، دايواسي تايلور.