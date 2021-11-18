فيديو.. الأرصاد: السبت بداية الانخفاض الملحوظ للحرارة وسقوط أمطار غزيرة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن المحافظات الجنوبية، شهدت حالة غير مستقرة فى الأحوال الجوية، خلال يومى الجمعة والسبت الماضيين، حيث هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة فى هذه المناطق مثل أسوان وقنا والأقصر، وبعض مدن محافظة البحر الأحمر، مثل حلايب وشلاتين وسفاجا والقصير ومرسى علم.





وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، فى مقابلة مع فضائية إكسترا نيوز، أنه من يوم الجمعة الماضى حتى السبت، استمرت حالة من عدم الاستقرار فى الظروف المناخية فى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، لكن الظروف المناخية تحسنت هناك من الأحد حتى اليوم.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار إلى أن الطقس سيظل مستقرا تماما فى المناطق الجنوبية خلال هذه الفترة وأيضا فى الأيام المقبلة، حيث تكون درجات الحرارة معتدلة إلى حد ما، وبمعدلات طبيعية فى هذا الوقت من العام.

وعن المناخ فى جنوب البلاد، أشارت إيمان شاكر إلى أن جنوب البلاد تميل إلى أن تكون حارة أثناء النهار وممتعة خلال الفترات، كما تكون الرياح فى الليل معتدلة تماما والمناخ مستقر فى المناطق الجنوبية.

وأوضح أن موجة سوء الأحوال الجوية التى طالت محافظات الجنوب انتهت تماما يوم السبت الماضى، واستقرت الأحوال الجوية اعتبارا من الأحد ولن تمتد إلى القاهرة أو السواحل الشمالية.

كما لفت إلى أن سوء الأحوال الجوية الذى تشهده محافظات الصعيد، يرجع إلى تعرضها لمنخفض موسمى يمتد من السودان ويتأثر بالرياح الجنوبية الشرقية التى تمر فوق البحر الأحمر وتحمل كميات كبيرة من بخار المياه. مما تسبب فى هطول امطار غزيرة وامطار فى مدن البحر الاحمر والمحافظات الجنوبية.

وبخصوص المناطق الساحلية، قالت إيمان شاكر إن محافظات الإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد تعرضت أمس لأمطار متفاوتة الشدة، ما بين خفيفة ومتوسطة الشدة خاصة دمياط ودمياط الجديدة، مشيرة إلى أن بعض المناطق تشهد اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة، وتحديدا فى مدينتى العريش ووسط سيناء.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر أن الطقس بشكل عام مستقر تماما طوال النهار، فهو معتدل نهارا، لطيفا فى الساعات الأولى من الليل وباردا فى ساعات متأخرة من الليل وبدايات الصباح.