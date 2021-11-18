غدًا .. «كلام فى السياسة» يناقش تقييم حالة حقوق الإنسان بعد إلغاء الطوارئ

جدة - نرمين السيد - يناقش برنامج "كلام فى السياسة" الذى يعرض على فضائية "إكسترا نيوز" والذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، غدا الجمعة فى تمام العاشرة مساءً، كيف نقيم حالة حقوق الإنسان بعد إلغاء قانون الطوارئ؟





ويستضيف البرنامج طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعزت إبراهيم الكاتب الصحفى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان. كما يستضيف مها علام الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ومحمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، والكاتبة والمحامية أميرة بهى الدين. ومن المقرر أن تناقش الحلقة الحقوق التى كفلها الدستور للمواطنين بالإضافة إلى التغلب على التحديات التى تواجه مصر.

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