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وزار منذ قليل الأمير تشارلز ودوقة كورنوال منطقة الأهرامات وأبو الهول، حيث استقبلهما وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى واصطحبهما فى جولة، كما تفقد ولى العهد البريطانى وقرينته هرم خوفو، واستمعا إلى شرح وزير السياحة قبل أن يلتقطا الصور التذكارية.
ويزور أمير ويلز ودوقة كورنوال خلال زيارتهما للقاهرة، برامج ومؤسسات معنية بمجالات يلتزمان بدعمها، ويركز أمير ويلز على المسائل البيئية، والحوار بين الأديان، وحفظ التراث، وتوفير الوظائف والفرص للشباب والشابات، بينما تواصل دوقة كورنوال التزامها بدعم النساء، إلى جانب تعليم الفتيات، وزارا صاحبا السمو الملكى عددا من المواقع التى لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية فى أنحاء البلاد.
وبحسب بيان للسفارة البريطانية، فإن الزيارة تأتى مباشرة بعد استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخى 26، وإعلان استلام مصر رئاسة قمة العمل المناخى 27 فى سنة 2022، ولدى أمير ويلز اهتمام عميق وراسخ بهذه المسائل، وسوف ينتهز الفرصة لبحث سبل عملنا معا للتصدى لتغير المناخ.
ويتيح برنامج الزيارة لصاحبى السمو الملكى فرصة الاحتفاء بثقافة مصر القديمة وأهميتها الروحانية، والتطلع فى الوقت نفسه إلى مصر الحديثة التى تحتضن مستقبلا أكثر صداقة للبيئة.
وتعد المملكة المتحدة من أكبر الدول من حيث حجم الاستثمار المباشر فى مصر، حيث تبلغ قيمة استثمارات الشركات البريطانية 48 مليار دولار أمريكى فى جميع القطاعات الاقتصادية شاملة قطاعات النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادات حفل استقبال الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى وزوجته فى الأهرامات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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