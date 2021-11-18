استعدادات حفل استقبال الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى وزوجته فى الأهرامات

جدة - نرمين السيد - تستعد منطقة الأهرامات لاستضافة صاحبى السمو الملكى الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى وزوجته دوقة كورنوال الدوقة كاميلا، فى حفل استقبال بريطانى-مصرى للاحتفال بالروابط بين البلدين فى منطقة هضبة الجيزة المطلة على الأهرامات فى آخر محطات جوالاتهما فى اليوم الأول من زيارتهما للقاهرة.





وزار منذ قليل الأمير تشارلز ودوقة كورنوال منطقة الأهرامات وأبو الهول، حيث استقبلهما وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى واصطحبهما فى جولة، كما تفقد ولى العهد البريطانى وقرينته هرم خوفو، واستمعا إلى شرح وزير السياحة قبل أن يلتقطا الصور التذكارية.

ويزور أمير ويلز ودوقة كورنوال خلال زيارتهما للقاهرة، برامج ومؤسسات معنية بمجالات يلتزمان بدعمها، ويركز أمير ويلز على المسائل البيئية، والحوار بين الأديان، وحفظ التراث، وتوفير الوظائف والفرص للشباب والشابات، بينما تواصل دوقة كورنوال التزامها بدعم النساء، إلى جانب تعليم الفتيات، وزارا صاحبا السمو الملكى عددا من المواقع التى لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية فى أنحاء البلاد.

وبحسب بيان للسفارة البريطانية، فإن الزيارة تأتى مباشرة بعد استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخى 26، وإعلان استلام مصر رئاسة قمة العمل المناخى 27 فى سنة 2022، ولدى أمير ويلز اهتمام عميق وراسخ بهذه المسائل، وسوف ينتهز الفرصة لبحث سبل عملنا معا للتصدى لتغير المناخ.

ويتيح برنامج الزيارة لصاحبى السمو الملكى فرصة الاحتفاء بثقافة مصر القديمة وأهميتها الروحانية، والتطلع فى الوقت نفسه إلى مصر الحديثة التى تحتضن مستقبلا أكثر صداقة للبيئة.

وتعد المملكة المتحدة من أكبر الدول من حيث حجم الاستثمار المباشر فى مصر، حيث تبلغ قيمة استثمارات الشركات البريطانية 48 مليار دولار أمريكى فى جميع القطاعات الاقتصادية شاملة قطاعات النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.