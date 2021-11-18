صور.. هيئة الرقابة الإدارية تنظم نموذج محاكاة لطلاب جامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - ويأتى تنظيم هذا النموذج فى إطار تنفيذ الإجراء الثانى من الهدف السابع بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق برفع وعى شباب الجامعات وتعميق معرفتهم بالقضايا المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد، حيث نفذت الهيئة النموذج بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجامعة القاهرة.

ويعد نموذج المحاكاة هو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط الذى يحاكى واقع مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأعرب حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن سعادته البالغة بالأداء المتميز للطلاب فى هذا النموذج، وأكد على إصرار هيئة الرقابة الإدارية على السعى فى "خلق جيل جديد رافض لثقافة الفساد".

ويأتى تنظيم هذا النموذج فى إطار حرص الرقابة الإدارية على التعريف بمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى تستضيف مصر دورته التاسعة خلال الفترة من 13–17 ديسمبر 2021 فى مدينة شرم الشيخ.

ولقد استغرق العمل على تنفيذ نموذج المحاكاة ما يقرب من شهرين تم خلالهما اختيار نحو 140 طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة القاهرة، وتم تدريب الطلاب من قبل خبراء ومختصين على مبادئ الحوكمة، وآليات وإجراءات مكافحة الفساد، والعلاقة بين مكافحة الفساد والتنمية المستدامة، والتعريف بالأمم المتحدة وأجهزتها والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأهدافها والجهات القائمة على تنفيذها، كما تم تقديم برامج تدريبية للطلاب حول مهارات التفاوض وفن الخطابة.

وضمن أعمال النموذج، تم اختيار 40 دولة بنظام القرعة من قبل الطلاب ليتم تمثيلها فى النموذج الفعلى للمحاكاة. وفى ذات السياق؛ تمت محاكاة الجلسة الخاصة بمصر تحت عنوان: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: الممارسات الناجحة والتحديات. وتسعى هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع شركائها إلى استمرار النهج المتعلق بتعزيز مشاركة الشباب، ورفع الوعى فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد.