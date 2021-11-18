رئيس جامعة بنى سويف يعلن تدشين طلاب من أجل مصر للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الخميس، تدشين "طلاب من أجل مصر" للعام الدراسى الجديد 2021 / 2022 فى مسرح الجامعة، بحضور الدكتور أحمد فاروق المنسق العام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.





وبدأت الاحتفالية بعرض فيديو لإنجازات "طلاب من أجل مصر" للعام الدراسى الماضى، والدعم المقدم من رئيس الجامعة والفعاليات التى قام بها الطلاب لمساعدة زملائهم داخل كافة الكليات.

وأكد منصور حسن، فى تصريح صحفى، حرص الجامعة على تنوع الأنشطة والفعاليات التى تهم الطلاب، إيمانا من الجامعة بأهمية دورالأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى اكتشاف مواهبهم، مشددا على أن مكتبه مفتوح دائما لكل طلاب الجامعة لعرض أفكارهم ومقترحاتهم لما يتم تقديمه من خدمات تعليمية لهم بكافة الكليات.

وطالب رئيس جامعة بنى سويف الطلاب بضرورة المشاركة فى توعية زملائهم داخل الجامعة وخارجها بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية للوقاية منه.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لــ "طلاب من أجل مصر" بالدور والدعم الذى يقوم به الدكتور منصور حسن لدعمهم ولزيادة أنشطتهم، مؤكدا أن طلاب من أجل مصر هو عمل اجتماعى خدمى، تطوعى والهدف منه نشر ثقافة التطوع والمسئولية المجتمعية وتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل، بحيث يكون لهم دورا فعالا فى المجتمع، ويهدف إلى توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.