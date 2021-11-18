صور- وفد الصحة العالمية يشيد بجهود هيئة الدواء المصرية

جدة - نرمين السيد - اختتم وفد منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، زيارته لهيئة الدواء المصرية، والتى امتدت لثلاثة أيام متتالية، وتم خلالها بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات الفنية؛ فيما يخص حصول هيئة الدواء على اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال المستحضرات الحيوية.





وتفقد الوفد، خلال الزيارة، الأعمال التطويرية التى تمت مؤخرا فى الهيئة من المعامل الرقابية التى تم تطويرها، وأيضا التى تم استحداثها، وأشاد الوفد، بالجهود التى تبذلها هيئة الدواء المصرية منذ تأسيسها والذى تزامن مع بداية جائحة كورونا، والخطوات الجادة والهامة التى تتخذها فى سبيل تطوير آليات وإجراءات العمل وتطوير البنية التحتية، وإمكانيات المعامل الرقابية.

ومن جانبها قالت هيئة الدواء المصرية، إنها تسعى لبذل كل جهودها للنهوض بالقطاع الدوائى وفقا للرؤية السياسية ورؤية مصر 2030، وأنها قامت بإعداد خطة عمل محكمة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للحصول على الاعتمادات الدولية، بما يواكب المستجدات العالمية.

يأتى ذلك فى ضوء حرص الهيئة على تطوير البنية التحتية والذى شمل: المعمل المرجعى، ومعامل رقابية، وقاعات تدريب، وقاعات اجتماعات، والفصول تعليمية، وذلك بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.