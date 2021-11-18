جدة - نرمين السيد - حضر الحفل مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وطارق شوقى وزير التربية والتعليم، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والوزيرة السابقة فايزة أبو النجا، والدكتور مجدى يعقوب، والفنانة يسرا، ومنى ذكى، أحمد حلمى ولميس الحديدى.
وبدأت زيارة ولى العهد البريطانى وقرينته لمصر منذ صباح اليوم الخميس، وزارا عددا من المواقع التى لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية فى أنحاء البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بدء حفل استقبال ولى العهد البريطانى وقرينته بمنطقة الأهرامات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.