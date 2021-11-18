عاجل.. بدء حفل استقبال ولى العهد البريطانى وقرينته بمنطقة الأهرامات

جدة - نرمين السيد - حضر الحفل مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وطارق شوقى وزير التربية والتعليم، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والوزيرة السابقة فايزة أبو النجا، والدكتور مجدى يعقوب، والفنانة يسرا، ومنى ذكى، أحمد حلمى ولميس الحديدى.

وبدأت زيارة ولى العهد البريطانى وقرينته لمصر منذ صباح اليوم الخميس، وزارا عددا من المواقع التى لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية فى أنحاء البلاد.