فيديوجراف- السويس الجديدة.. امتداد عمرانى للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرا، قرارا بإنشاء مدينة السويس الجديدة، لتطوير وربط مخارج السخنة مع مدينة السويس، وإنشاء قطب تنمية رئيسى يتكامل ويرتبط بمحاور تنموية تربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة وبإقليم قناة السويس ومدينة الجلالة.





ويوضح الفيديو التالى، أهم مميزات مدينة السويس الجديدة وأهميتها الاقتصادية، حيث تقع بالقرب من موانئ الأدبية والعين السخنة والسويس. وتقام المدينة على مساحة 58 ألف فدان وتضم مشروعات سياحية وتجارية وصيد وتوفر مناطق سكنية وبيئة عمرانية مستدامة.

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