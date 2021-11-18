الأمير تشارلز وزوجته عقب زيارة الأهرامات: لحظة استثنائية بأعظم المواقع المصرية

وصف الأمير تشارلز أمير ويلز، وولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، زيارتهما لمنطقة الأهرامات الأثرية، بأنها لحظة استثنائية فى أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغنى، ونشر الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال عبر "تويتر" صورة من زيارتهما للأهرامات وعلق: "لحظة استثنائية فى أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغنى".

أمير ويلز

أمير ويلز

وكان الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى قد زار بيت الرزاز بالقاهرة القديمة فى إطار جولته بالقاهرة بعد وصوله من الأردن ظهر اليوم الخميس فى أول جولة خارجية له بعد وباء كورونا.

وأعرب الأمير عن سعادته بالمعروضات التى تفقدها وتحدث مع صانعيها، مشيدا بدقتهم وحرفيتهم.

كما زارت دوقة كورنوال، مشاريع مجتمعية في عزبة خير الله، واستمعت إلى تجارب نساء ملهمات تمكن من تغيير حياتهن من خلال مشاريع صغيرة صديقة للبيئة وتساعد في الحد من تغير المناخ.