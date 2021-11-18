محافظة دمياط تعطل الدراسة السبت والأحد لسوء الأحوال الجوية

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة يومى السبت والأحد الموافقين 20 / 22 نوفمبر الجارى بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ .

حيث ذكرت الهيئة فى تقارير صادرة عنها أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول امطار غزيرة، وبناء عليه أصدرت "المحافظ" هذا القرار والذى يشمل تعطيل الدراسة لطلاب المدارس والمعلمين .

فى سياق أخر وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط امطار غزيرة ، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ اعتبارًا من السبت القادم والتى قد تستمر خلال الأسبوع.

حيث شددت "الدكتورة منال عوض" على رؤساء الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتأكد من جاهزية معدات شفط تجمعات مياه الأمطار والدفع بها فور هطولها، مؤكدة على حصر نقاط تجمع المياه خاصة بالمناطق المنخفضة، لوضع خطط تشمل نقاط تمركز لمعدات وعمالة، مع إتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف تواجد سيارات القلاب والشفاط واللوادر والمعدات، الى جانب تمهيد المناطق الغير ممهدة لمنع تجمع الأمطار بها.

هذا وقد وجهت "المحافظ" أيضاً بالتأكد من تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار و صيانتها لزيادة طاقتها الاستيعابية، وتنفيذ أعمال تطهير الشبكات و رفع كفاءة البيارات ومحطات الرفع.

وفى هذا السياق، شددت "محافظ دمياط" على متابعة أعمدة الكهرباء و الإنارة، والالتزام بتغطية جميع الكابلات، والمرور على جميع أكشاك الكهرباء والتأكد من غلقها للحفاظ على سلامة المواطنين، كما أمرت بالتنسيق فورا مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ومديرية الزراعة لتنفيذ عمليات تطهير للمجارى المائية.

هذا وقد أكدت على إدارة مرور دمياط بوضع خطة تهدف إلى تيسير الحركة المرورية، وتتضمن آليات التعامل مع التداعيات الناجمة عن هطول الأمطار مع توفير مسارات بديلة لتجنب التكدس المروري.

وأشارت "محافظ دمياط" أنه تم التنبيه على إدارتى المتابعة و المركبات بديوان عام المحافظة بمراجعة جاهزية المعدات و توافر كافة الاحتياجات المطلوبة، والتنسيق مع الوحدات المحلية للعمل على سرعة حل ما قد يطرأ من مشكلات، وإعداد تقرير دورى فى هذا الخصوص.