الإسماعيلي يفتح حساب بنكي للتبرع

أعلن نادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي عن فتح حساب بنكي للنادي، من أجل التبرع عليه من جانب جماهير ومحبي الإسماعيلي في ظل الأزمة المالية الذي يشهدها الدراويش.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الإسماعيلي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " الإسماعيلي يفتح حساب بنكي لدعم النادى أعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلي عن فتح حساب بنكي من أجل تلقي التبرعات من جماهير النادى ومحبيه وذلك لمساعدة النادى فى التغلب على الازمة المالية الحالية رقم الحساب ١٠٠٧٥٦٧٩ ، البنك العربي الافريقي الدولي".

ديون الكهرباء والأنترنت

ويعاني الدراويش من أزمة مالية طاحنة، حيث أزدادت الديون عليه، ويوجد مستحقات متأخرة لصالح شركة الكهرباء مما أقترح يحيى الكومي أن يرسل لنادي الكهرباء بعض اللاعبين من الفريق لتسوية تلك الديون التي تقدر بخمسة ملايين جنية.

كما تم قطع الأنترنت عن النادي في أحد الأيام الماضية بسبب عدم دفع الفواتير السابقة، التي تقدر بحوالي 2 مليون جنية.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

حارس مرمى: محمد فوزى، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد عمار، محمد نصر، عصام صبحى، عبد الله جمعة، أحمد عيد، محمد دسوقى، محمود البدرى.

خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدى، عمر الوحش، أحمد مصطفى، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامي.

خط الهجوم: شيلونجو، شكرى نجيب، مراون شوقي.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".