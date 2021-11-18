/661992/غرائب-وطرائف-جهاز-المقاصة-الفني-يستعين-بالتابلت-لعودة-الحكم-للفار

حدث موقف غريب في مباراة مصر المقاصة أمام فاركو، التي لعبت اليوم وفاز بها الأخير بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث أستعان الجهاز الفني لمصر المقاصة بتابلت خلال المباراة لمشاهدة الحالات المشكوك فيها عليه، وطالبوا حكم المباراة باللجوء لتقنية الفيديو VAR لمشاهدة أحد الكرات تحديداً في الدقيقة 24، ولكنه رفض في الأخير .

مصر المقاصة وفاركو

وحقق فريق فاركو الفوز على مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة، من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح عبد الله بكري التسجيل في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، من خلال رأسية عمرو جمال في العارضة لتعود إلى وليد فرج الذي يمررها رأسية إلى عبد الله بكري الذي حولها داخل الشباك معلنا الهدف الأول المبكر.

وأكد عمرو جمال بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة، من خلال استقبال عرضية أرضية وسددها مباشرة داخل شباك مصر للمقاصة.

وبهذا الفوز يحصد فريق فاركو الثلاث نقاط الاولى له بالدوري الممتاز لهذا العام، بعد الخسارة في الثلاث مباريات السابقة بالدوري الممتاز.

تشكيل الفريقين في المباراة:

تشكيل فاركو: محمد صبحي - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - عبد الله بكرى - عزمي غومة - علاء سلامة - أحمد الصغيري - محمود عماد - رزقي حمرون - وليد علي - عمرو جمال. تشكيل مصر المقاصة: محمد مجدي - علي فتحي - أحمد صبيحة - علي المصري - حسام عبد الواحد - كريم حلاوه - سيرجي إريك - محمد محسن "ليله" - منعم - أتولي جوزيف - هشام شعبان.

نتيجة مباراة بيراميدز وفاركو:

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وفاركو بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق السماوي، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل فاركو هدف أول في المباراة في الدقيقة الـ 40 من عمر المباراة، عن طريق أحمد مودي، ولكن حكم اللقاء يرجع لتقنية الفار ويلغي الهدف.