نقاش حاد بين أحمد شوبير وضياء السيد في مدرجات ملعب فيوتشر والشرقية للدخان«صور»

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شهدت مباراة فيوتشر وإيسترين كامبني، في الجولة الرابعة بالدوري الممتاز، على نقاش حاد بين الإعلامي احمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر، وبين ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد مراسل دوت الخليج ان النقاش جاء بين سوبير وضياء السيد مع بداية الشوط الثاني من أحداث المباراة بين فيوتشر والشرقية للدخان، والتي استمر لبضع دقائق قبل رحيل الجهاز الفني للمنتخب ملعب اللقاء.

وبنفس التوقيت حضر النائب أحمد دياب رئيس رابطة الاندية المصرية المحترفة، في المدرجات لمتابعة اللقاء بين الفريقين.

نتيجة الشوط الأول بين الفريقين

أنتهى الشوط الأول بين فيوتشر وإيسترن كومباني بثلاثية نظيفة للأول بستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح الأهداف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5، ثم عزز غنام محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ليحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم كبير لفيوتشر وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفريق.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على حضور اللقاء، قبل الإعلان عن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس العرب بقطر.

وكشف كارلوس كيروش المدير الفني السابق، في وقت لاحق بعد مباراة المنتخب الوطني أمام الجابون، عن موعد الكشف عن القائمة للمشاركة في كأس العرب، وهو سيكون بعد نهاية الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

تشكيل الشرقية للدخان أمام فيوتشر:

في حراسة المرمي : عمرو حسام.

في خط الدفاع : خالد مصطفي، صابر شيمي، كمال أبوالفتوح، أحمد داهش.

في خط الوسط : محمد ناصر “مودي”، بنجامين، عاصم سعيد، أحمد تمساح.

في خط الهجوم : عرفة السيد، محمد عصام.

تشكيل فيوتشر أمام الشرقية للدخان:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: جوناثان أنجويم – سعد سمير – محمد عبد المنعم – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: غنام محمد – كريم وليد – محمد فاروق – مصطفى البدري – أحمد رفعت

خط الهجوم: مروان محسن