فريدي البياضي: قانون الجوائح الصحية دوره هام في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجة الأوبئة والأمور الطارئة«فيديو»

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علق النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موضحا دوره الكبير في اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الاوبئة والجوائح الصحية.

دوت الخليج

وتابع النائب فريدي البياضي في تصريحات لموقع دوت الخليج أن حزب المصري الديموقراطي أعلن موافقته على مشروع القانون، وذلك لدوره في وضع قواعد قانونية لهذه التدابير لتكون تحت مظلة التدابير ومواجهة الاوبئة، حتى يكون بديلا لقانونالطواريء والذي تم الغاءه بقرار من الرئيس السيسي الفترة الماضية.

فريدي البياضي: قانون الجوائح الصحية دوره هام في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجة الأوبئة والأمور الطارئة

وصرح النائب فريدي البياضي أن اعتراضه كان يكمن على المادة الخامسه من مشروع القانون والتي تقضي بالحبس في قضايا النشر حال نشر أخبار خاطئة عن الوضع الوبائي في مصر، موضحا انها كانت المادة 71 من الدستور التي تحسم الحبس في قضايا النشر، إضافة إلى تعارضها مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اأعلنت عنا الدولة المصرية.

الموافقة على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.