/661997/21-لاعب-في-قائمة-الأهلي-لمواجهة-المقاولون-العرب-الدوري-الممتاز
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، علي معلول، بيرسي تاو، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.
وأنهى الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، حيث دخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء المران الرئيسي اليوم.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة المقاولون العرب والاستمرار في تصدر جدول المسابقة بالعلامة الكاملة.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 21 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الدوري الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.