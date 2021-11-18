/661997/21-لاعب-في-قائمة-الأهلي-لمواجهة-المقاولون-العرب-الدوري-الممتاز

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، علي معلول، بيرسي تاو، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

وأنهى الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، حيث دخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء المران الرئيسي اليوم.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة المقاولون العرب والاستمرار في تصدر جدول المسابقة بالعلامة الكاملة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.