نجلاء باخوم: منتدى شباب العالم يبعث صورة ايجابية عن الوضع المستقر الذي تعيشه مصر«فيديو»

/661998/نجلاء-باخوم-منتدى-شباب-العالم-يبعث-صورة-ايجابية-عن-الوضع-المستقر-الذي-تعيشه-مصرفيديو

علقت علقت النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، عن قرار الإعلان عن اطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن هذا المنتدى يبعث العديد من الرسائل الهامة لكافة دول العالم، بأن مصر بلد الأمن والأمان.

دوت الخليج

وقالت النائبة نجلاء باخوم في تصريحات خاصة لـموقع دوت الخليج أن هذا المنتدى يؤكد ان مصر تنعم بجو هاديء ومستقر، على عكس الصورة التي تم تصديرها للخارج عن الدولة، مشيرة إلى انه من ضمن مكاسب هذا المنتدى بعث صورة ايجابية وصحيحية عن الحالة المستقرة التي تعيشها مصر.

نجلاء باخوم: منتدى شباب العالم يبعث صورة ايجابية عن الوضع المستقر الذي تعيشه مصر

ولفتت عضو مجلس النواب، أن مصر تعيش عصر من الانجازات بقيادت الرئيس السيسي يواكب انطلاقة الجمعورية الجديدة التي تهدف إلى بناء الانسان المصري والاعتماد على الشباب كونهم بناة المستقبل وأساس التنمية.

الموافقة على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.