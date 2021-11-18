حسن أبو الروس يتحدى نقابة المهن الموسيقية ويغني في عيد ميلاده.. «صور»

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تجاهل الفنان الشاب حسن أبو الروس قرار نقابة المهن الموسيقية وممثلها أمير الغناء العربي هاني شاكر بمنعه من الغناء، حيث قام بالغناء احتفالًا بعيد ميلاده.

دوت الخليج يرصد تجاهل الفنان حسن أبو الروس لقرار النقابة بمنعه من الغناء.

حسن أبو الروس يتجاهل قرار النقابة

نشر أبو الروس عدة فيديوهات عبر خاصية «استوري» على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهر فيها وهو يغنى أمام عدد من حضور عيد ميلاده في أحد الأماكن العامة.

نقابة المهن الموسيقية تمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، أعلنت مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

وأوضح الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أسباب منع النقابة 19 مطربًا من الغناء على رأسهم حسن شاكوش، حمو بيكا وحسن أبو الروس.

هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى

قال هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: "هذا القرار مأخوذ من أكثر من شهرين، وجد عليه بعض أسماء دخلت الامتحان الأخير أمام لجنة أصوات واختبار محترمة من خارج النقابة، وفي أصوات نجحت وأصوات سقطت".

وتابع: "الفترة الماضية كان في تنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة من النقابة ومجلس الإدارة للحفاظ على الذوق العام والهوية الغنائية المصرية.. كان معانا لقاء مع السيد أركان حرب ياسر الإسريجي مدير إدارة الشؤون المعنوية، ومع سيادة اللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، وطلبنا إن ولادنا الأعضاء العاملين اللي معاهم تصاريح هم اللي يشتغلوا، وأي حد ليس معه ما يفيد إنه منتمي للنقابة لا يدخل الأماكن دي ويشتغل".

هاني شاكر يكشف السر وراء منع 19 مطرب من الغناء

واستطرد هاني شاكر قائلًا: "لقينا ترحيب كبير جدا، وعشان كده عملنا هذا الكشف لإن طلب مننا نبعته، وهنبعته طبعا لشرطة السياحة ولكل فنادق مصر وكل الأماكن حفاظا على أعضائنا وولادنا في النقابة، في ناس من الأسماء دي ليس لها علاقة بالنقابة وبيشتغلوا ومش من حقه يشتغل، وفي من دخل الامتحان وسقط ومش من حقه يشتغل، وفي اللي عمل مشكلة كبيرة على المسرح زي حسن شاكوش".

هاني شاكر يكشف كواليس أزمة حسن شاكوش

وعن أزمة حسن شاكوش قال: "مقلناش لحسن شاكوش متغنيش في اليوتيوب أو إطلع غني في أي بلد إنت عايزها، إحنا لم نمنع أحد، لكن إنت لم تحترم المسرح اللي غنيت عليه ومعاك تصريح من نقابة محترمة، ولم تحترم ولادنا عازفي الإيقاع، وقلت كلام خارج يعاقب عليه القانون، وبالتالي كان قرار بالإجماع بسحب تصريحه من النقابة".

منع حسن أبو الروس من الغناء لهذا السبب

وكشف عن سر ضم حسن أبو الروس لقائمة الممنوعين قائلًا: "حسن أبو الروس متحول للتحقيق يوم الأحد بسبب بعض المخالفات، والشؤون القانونية هتكلمه فيها وإن شاء الله الموضوع يتحل.. ما بلغنا به إن حسن أبو الروس إشتغل وطلع غنى مع فرقة هشام عباس وإيهاب توفيق في الجونة من غير تصريح، وأي حد يغني لازم يبلغنا ويبقى في رسوم، وهو مدفعش الرسوم، حتى لو غنوة واحدة، هو بيقول حد شده وطلع غنى على المسرح، ثاني يوم يكلم النقابة ويخلص إجراءاته، ومندوب النقابة كان موجود في المهرجان كل يوم".

هاني شاكر يوجه رسالة عتاب لعمر كمال

ووجه رسالة عتاب لمطرب المهرجانات عمر كمال قائلًا: "عندي عتاب على عمر كمال، لو عايز يشجع حسن شاكوش نفسيًا بعد الإيقاف يكلمه في التليفون، لكن لا يشعر الناس بإن النقابة في وادي وهو في وادي تاني"

واختتم الفنان هاني شاكر حديثه قائلًا: "طول ما أنا موجود لن أسمح بحدوث مهازل في مصر، مصر بلد عظيم فيها شعب عظيم وإعلام عظيم.. أنا مش ضد المهرجانات، أنا ضد ما يقال على هذه الموسيقى، والأصوات لو مش حلوة، كل الشكر للناس اللي قابلناهم في الفترة الأخيرة، ونشعر إن كل الناس تساندنا".