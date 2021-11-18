عبد المنعم إمام: عودة منتدى شباب العالم بعد توقفه بسبب جائحة كورونا يؤكد تجاوز مصر الأزمة بسلام«فيديو»

/662003/عبد-المنعم-إمام-عودة-منتدى-شباب-العالم-بعد-توقفه-بسبب-جائحة-كورونا-يؤكد-تجاوز-مصر-الأزمة-بسلامفيديو

أعرب النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن سعادته بعد الإعلان عن اطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن هذا المنتدى يبعث العديد من الرسائل الهامة لكافة دول العالم، وهي الاهتمام المستمر من قبل الدولة المصرية بالشباب إضافة إلى تجاوز الدولة جائحة كورونا بسلام.

دوت الخليج

وتابع النائب عبد المنعم إمام في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن منتدى شباب العالم نال على احترام الجميع نظرا لما يقدمه من قيمة كبيرة وهامة، حيث توجيه نظر الشباب إلى القضايا الهامة الموجودة على الساحات الاقليمية ونقل التجارب من خلال احتكاكهم ببعضهم البعض.

عبد المنعم إمام: عودة منتدى شباب العالم بعد توقفه بسبب جائحة كورونا يؤكد تجاوز مصر الأزمة بسلام

وأوضح النائب عبد المنعم إمام أن هذا المنتدى يأتي بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وبالتالي عودته يؤكد ان مصر تجاوزت جائحة كورونا بسلام وبأقل عدد من الخسائر، بالإضافة إلى التأكيد أيضا على الاهتمام بالشباب مستمر وليس فترة معينة فقط.

الموافقة على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

هذا ووافق مجلس النواب،نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ورفع الجلسة ليعاود الإنعقاد فى 27 من نوفمبر الجاري.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.