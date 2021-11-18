/662004/دفاع-الشيوخ-تستمع-لعدد-من-الوزراء فى-مناقشات-قضية-الوعي-والانتماء-الوطني

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اعمالها الاسبوع القادم مع بدء عودة الجلسات العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذي يقوم بزيارة رسمية الى روسيا الاتحادية بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي ويضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، المستشار محمود عتمان امين عام المجلس والنائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة و تستأنف اللجان النوعية اجتماعاتها لمناقشة عدد من الطلبات والملفات ومشروعات القوانين التي تحال إلى المجلس.

دوت الخليج وتستمر لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب اللواء اسامة منتصر فى اجتماعاتها المنعقدة على مدار الاسابيع الماضية فى مناقشات قضية الوعي والانتماء الوطني بعقد سلسلة من الاجتماعات بحضور اللجان النوعية لمجلس الشيوخ المشتركة وكذلك المسؤلين والوزراء فى الحكومة . دفاع الشيوخ تستمع لعدد من الوزراء فى مناقشات قضية الوعي والانتماء الوطني وتعقد لجنة لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ اجتماعا الاحد القادم لاستكمال مناقشة قضية الوعي والانتماء الوطني بحضور وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم و رئيس الهيئة الوطنية للاعلام حسين زين . وتستانف اللجنة اجتماعاتها بعقد اجتماعات فى ذات الشان فى ملف قضية الوعي والانتماء الوطني بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ووزير الشباب الدكتور اشرف صبحي .

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