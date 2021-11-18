مرصد الأزهر : التجرؤ الصهيونى على الأقصى إجرام ينذر بعواقب وخيمة

جدة - نرمين السيد - استنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الدعوة التى أصدرتها لجنة التعليم فى الكنيست الصهيونى بإلزام المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم داخل الكيان الصهيونى بإدراج المسجد الأقصى ضمن جولاتها التعليمية للطلاب الصهاينة، بهدف تعزيز عدد المقتحمين للأقصى وترسيخ مفهوم الهيكل المزعوم فى عقول النشء.





ويؤكد المرصد أن حجم الدعم الكبير على المستويات المختلفة، الذى تقدمه حكومات الكيان الصهيونى اليمينية للجماعات والمنظمات الصهيونية المتطرفة، هو السبب الرئيس فى تزايد وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى ورواده، محملا سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن توابعها.

ويشدد المرصد على أن التجرؤ الصهيونى بحق الأقصى المبارك يمثل استفزازا صارخا لمشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم، كما ينذر بعواقب وخيمة. ويؤكد المرصد على أن الأقصى رغم كل ما يتعرض له يظل مسجدا إسلاميا خالصا، ولا يمكن قبول أى مساس بوضعه التاريخى والدينى والقانونى القائم.

ويستنكر مرصد الأزهر الانتهاكات الصهيونية للأقصى، فإنه يحيى صمود رواد المسجد والمرابطين فيه من أبناء الشعب الفلسطينى ونضالهم المشروع، معربًا عن مساندته للشعب الفلسطينى حتى ينال حقوقه المسلوبة، وفى مقدمتها حق تقرير المصير.