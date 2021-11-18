مرصد الأزهر : التجرؤ الصهيونى على الأقصى إجرام ينذر بعواقب وخيمة

ويؤكد المرصد أن حجم الدعم الكبير على المستويات المختلفة، الذى تقدمه حكومات الكيان الصهيونى اليمينية للجماعات والمنظمات الصهيونية المتطرفة، هو السبب الرئيس فى تزايد وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى ورواده، محملا سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن توابعها.
ويشدد المرصد على أن التجرؤ الصهيونى بحق الأقصى المبارك يمثل استفزازا صارخا لمشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم، كما ينذر بعواقب وخيمة. ويؤكد المرصد على أن الأقصى رغم كل ما يتعرض له يظل مسجدا إسلاميا خالصا، ولا يمكن قبول أى مساس بوضعه التاريخى والدينى والقانونى القائم.
ويستنكر مرصد الأزهر الانتهاكات الصهيونية للأقصى، فإنه يحيى صمود رواد المسجد والمرابطين فيه من أبناء الشعب الفلسطينى ونضالهم المشروع، معربًا عن مساندته للشعب الفلسطينى حتى ينال حقوقه المسلوبة، وفى مقدمتها حق تقرير المصير.
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