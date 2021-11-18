بعد تداول الواقعة.. والد الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة ينفي تعدي موظفين التضامن على نجله

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يدعى ناشره قيام رئيس أحد مكاتب الشئون الاجتماعية بالشرقية بالتعدي على شاب من ذوي الهمم، بعنوان "الاعتداء على مواطن من ذوي الإعاقة لمطالبته بفيزا ميزة"، متضمناً الإشارة إلى اعتداء رئيس أحد مكاتب الشئون الاجتماعية بالشرقية على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضرب والسب لامتناعه عن تسليمه بطاقة "فيزا ميزة" الجديدة، أسفله صور لأحد الأشخاص وبجواره بعض الأهالي.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد الشخص الموضح بالصورة مقيم بدائرة مركز شرطة فأقوس "من ذوي الهمم"، وبمناقشه والده قرر بأنه حال قيامه بالتوجه رفقه نجله المذكور إلى مكتب الشئون الاجتماعية لصرف المعاش الخاص به، حدثت له حالة من الهياج بسبب مرضه النفسي فقام وبعض الأهالي بالسيطرة عليه وتهدئته، ولم يتهم أحداً بالتعدي على نجله، وأضاف بأنه غير مسئول عما تم نشره، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.