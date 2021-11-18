الإسكندرية والبحيرة تعطلان الدراسة السبت للتوقعات بسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف، ومحافظ البحيرة هشام آمنة، تعطيل الدراسة بعد غد السبت بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، للطلاب والمعلمين، بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بينما يستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.





وبحسب بيانين صدرا عن البحيرة والإسكندرية، اليوم الخميس، يأتى ذلك فى إطار الحرص على سلامة الطلاب والمعلمين مع ضمان إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين. ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع واعتبارًا من فجر يوم السبت المقبل أن تشهد السواحل الشمالية للبلاد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية أحيانًا على عدة مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح والبحيرة وكفر الشيخ، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح.

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