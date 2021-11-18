صور.. وزير قطاع الأعمال العام يكرم عاملا بشركة النصر للمقاولات لرفضه رشوة

جدة - نرمين السيد - كرم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مسعد عبد المقصود على فتح الله - فنى كهرباء بشركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" التابعة للوزارة، لرفضه الحصول على رشوة من إحدى الشركات المتعاملة مع الشركة التى يعمل بها، وقام بإبلاغ الجهات الرقابية وتم القبض على الراشى.





وأعرب الوزير عن اعتزازه وتقديره لما قام به هذا العامل من موقف مشرف، يعكس النزاهة والإخلاص فى أداء العمل، مما يجعله نموذجا يحتذى به فى الأمانة والشرف. كما وجه الوزير باستبعاد الشركة التى عرضت الرشوة من التعامل مع أى من الشركات التابعة للوزارة. تم التكريم فى حضور المستشار عبد الرحمن شتلة، المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال العام، والدكتور مهندس سامح السيد إبراهيم العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام".

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