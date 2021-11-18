قنصل القاهرة بميلانو تشيد بدور المدرسة المصرية فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - قامت السفيرة منال عبد الدايم قنصل جمهورية مصر العربية فى إيطاليا بزيارة المدرسة المصرية فى ميلانو "نجيب محفوظ"، والتى تُشرف عليها القنصلية العامة، حيث كان فى استقبالها قيادات المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.





وقامت القنصل العام بجولة تفقدية فى أرجاء المدرسة والصفوف الدراسية المختلفة للتعرف على الوسائل والأساليب العلمية المستخدمة فى العملية التعليمية، فضلاً عن التأكد من الإجراءات الاحترازية المُطبقة لانتظام العملية التعليمية فى ظل جائحة كورونا.

كما أكدت خلال لقائها مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة على أهمية الدور الذى تلعبه المدرسة فى عملية ربط أبناء الجالية المصرية بميلانو بوطنهم الأم مصر من خلال تدريس المنهج التعليمى المصرى بجانب المنهج الإيطالى، والحفاظ على الهوية المصرية للطلاب، وفى ذات الوقت الاندماج فى المجتمع الإيطالى، مُشيدة فى هذا الصدد بالمستوى التنظيمى والتعليمى الذى وصلت إليه المدرسة وخطط التطوير التى تنتهجها إدارتها.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة المدرسة المصرية بميلانو عن تقديره للتعاون والتنسيق المستمر مع البعثة ودورها الفاعل فى تذليل أية عقبات تواجه المدرسة.