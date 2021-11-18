صور- شيخ الأزهر والأمير تشارلز يلتقيان عددا من الباحثين

جدة - نرمين السيد - التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأمير تشارلز، ولى عهد بريطانيا، عددًا من باحثى الأزهر الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراة من الجامعات البريطانية فى إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر والمعهد الثقافى البريطانى بالقاهرة.





وأكد شيخ الأزهر أن هؤلاء الطلاب والباحثين هم نتاج للتعاون المثمر بين الأزهر والمملكة المتحدة لمنح شباب الباحثين بالأزهر الشريف الفرصة لاستكمال دراستهم فى كبريات الجامعات البريطانية لإكسابهم المهارات اللازمة فى الحوار والتعايش وقبول الآخر، وشدد بحرص الأزهر على تعزيز هذا التعاون وتوسعته عبر استقبال أئمة بريطانيا فى أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة، لتدريبهم على منهج التسامح والوسطية ونبذ العنف. من جانبه، أشاد الأمير وليامز، ولى العهد البريطانى، بباحثى الأزهر، وتحدث معهم للتعرف عن قرب على ما حققوه من استفادة من دراستهم فى يريطانيا على مستوى تعزيز ثقافة التعايش والحوار وقبول الآخر، وهو ما أكد عليه جميع الباحثين، حيث أكدوا على ما حقوقه من استفادة كبيرة من دراستهم فى بريطانيا، واطلاعهم على ثقافة معايرة أسهمت فى صقل مهاراتهم فى الحوار وتعزيز التسامح والتعددية وقبول الآخر. وحرص شيخ الأزهر وولى العهد البريطانى على تكريم باحثى لأزهر والذى ضم الدكتور محمد المراكبى، والحاصل على الدكتوراة من جامعة إدنبره - بريطانيا فى الدراسات الإسلامية، ومريم شحاتة، باحثة دكتوراة فى الفلسفة الإسلامية، بسواس جامعة لندن، بالمملكة المتحدة، حاصلة على ماجستير الدراسات الدينية فى كلية اللاهوت جامعة يال بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن أحمد عثمان، مدرس بمركز الأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية، والطالب محمد أشرف، والطالبة هدى السعيد، والطالبة أسماء العسكرى.

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