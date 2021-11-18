الأرصاد: أمطار غزيرة تمتد حتى القاهرة الفترة المقبلة

كشف محمد السيد أخصائي الأرصاد الجوية بمركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل طقس الفترة المقبلة وسقوط أمطار علي بعض المحافظات.

وقال أخصائي الأرصاد الجوية بمركز التنبؤ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، مساء اليوم الخميس، إن التوقع الذي لدينا يفيد بسقوط الأمطار علي أجزاء من محافظات الوجه البحري وسيناء والسواحل الشمالية خلال الأيام المقبلة بصورة غزيرة.

وطالب محمد السيد من المواطنين توخي الحذر خلال الأيام المقبلة حتي يوم السبت، لافتا الي أن الأمطار ستكون غزيرة خلال الفترة المقبلة علي السواحل الشمالية وبعض المحافظات في الوجه البحري وتمتد حتي القاهرة".

وفي وقت سابق كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الفترة المقبلة وأماكن سقوط الأمطار.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، أنه من يوم الجمعة الماضى حتى السبت، استمرت حالة من عدم الاستقرار فى الظروف المناخية فى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، لكن الظروف المناخية تحسنت هناك من الأحد حتى اليوم.

وأوضحت أن موجة سوء الأحوال الجوية التى طالت محافظات الجنوب انتهت تماما يوم السبت الماضى، واستقرت الأحوال الجوية اعتبارا من الأحد ولن تمتد إلى القاهرة أو السواحل الشمالية.

وأضافت " ايمان "، إن المحافظات الجنوبية، شهدت حالة غير مستقرة فى الأحوال الجوية، خلال يومى الجمعة والسبت الماضيين، حيث هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة فى هذه المناطق مثل أسوان وقنا والأقصر، وبعض مدن محافظة البحر الأحمر، مثل حلايب وشلاتين وسفاجا والقصير ومرسى علم.

وأشارت إلى أن الطقس سيظل مستقرا تماما فى المناطق الجنوبية خلال هذه الفترة وأيضا فى الأيام المقبلة، حيث تكون درجات الحرارة معتدلة إلى حد ما، وبمعدلات طبيعية فى هذا الوقت من العام.

ولفتت إلى أن جنوب البلاد تميل إلى أن تكون حارة أثناء النهار وممتعة خلال الفترات، كما تكون الرياح فى الليل معتدلة تماما والمناخ مستقر فى المناطق الجنوبية.

وتابعت أن سوء الأحوال الجوية الذى تشهده محافظات الصعيد، يرجع إلى تعرضها لمنخفض موسمى يمتد من السودان ويتأثر بالرياح الجنوبية الشرقية التى تمر فوق البحر الأحمر وتحمل كميات كبيرة من بخار المياه. مما تسبب فى هطول امطار غزيرة وامطار فى مدن البحر الاحمر والمحافظات الجنوبية.