بالأسماء.. 3 قرارات جمهورية بتعيينات بمجلس الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 554 لسنة 2021 بتعيين نائب بمجلس الدولة وبعض السادة المستشارين وكلاء بمجلس الدولة، والقرار رقم 555 لسنة 2021 بتعيين بعض السادة بمجلس الدولة. وقرار رقم 556 لسنة 2021 بتعيين بعض السادة المندوبين المساعدين بمجلس الدولة. نشرت الأسماء في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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