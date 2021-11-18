نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي عبر موقع moss gov eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021، معاش تكافل وكرامة الذى بدأته وزارة التضامن الاجتماعي لكثير من الأسر المصرية من محدودي الدخل لمواجهة تكاليف الحياة، فقد ازدادت عمليات البحث بشكل كبير من المواطنين للاستعلام عن تفاصيل المعاش، فقد تطوعت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة رابط للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي. لذلك تختص الوزارة للاستعلام عن المعاش عدة خطوات يجب اتباعها من خلال الاسطر القادمة فتابعونا.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

حيث يعد هذا البرنامج التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من أهم البرامج التي تقدم الدعم للأسر الأشد احتياجاً والاقل دخلاً من خلال صرف مبلغ مالي شهري. للمستفيدين لعيش حياة كريمة وتلبية احتياجاتهم من مأكل ومشرب. ويستطيع كلاً من المواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولاً، الولوج إلي موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثانياً، كتابة بيانات العميل من ” الاسم، والرقم القومي”

ثالثًا، الضغط على أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

رابعاً، سيظهر أمامك كشف بقيمة المعاش والموعد المحدد للصرف.

ومن الجدير بالذكر أن قيمة المعاش التي تصرف للمواطنين ٤٠٠ جنيه مصري، كمساعدة من الحكومة لتحسين الدخل، وتلبية احتياجاتهم. وقد وفرت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة ذلك الموقع الإلكتروني لمساعدة المواطنين على طريقة التواصل مع الوزارة لتسهيل تقديم الخدمات وعدم الذهاب إلى المصالح الحكومية لتوفير الوقت والجهد.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش التكافل والكرامة عبر تقرير الوزارة الشهري، ومن خلاله يتضح أن موعد الصرف هو نفسه المعتاد كل شهر، على أن يكون يوم الاثنين ويوم الثلاثاء التالي الخامس عشر والسادس عشر، وذلك لشهر نوفمبر، ووضحت الوزارة أن المعاش يصرف لفئات محددة من نوعها،حيث بلغ متوسط معاش تقاعدي 500 جنيه شهريًا ، حيث تنفق حوالي 974 مليون جنيه شهريًا على جميع العائلات المؤهلة، ويتم الصرف على النحو التالي:

دفع 450 جنية شهرياً لكبار السن.

دفع 450 جنية شهرياً لأشخاص محددين.

350 جنية شهرياً للأيتام.

نبذة عن تكافل وكرامة 2021

أما عن برنامج تكافل وكرامة فهو برنامج تقدمه الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لصرفها مبلغ مالي شهري للمستفيدين ويتم صرفه للفئات المستحقة مثل

الأسر الأشد احتياجاً

وذوي الاحتياجات الخاصة

والمسنين الغير قادرين على العمل

وشباب الجامعات، وكذلك المرأة المطلقة والتي ليس لها عائل

ومن الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من دعم برنامج تكافل وكرامة ٣.٨ مليون مستفيداً إلي الوقت الحالي، وتتيح الوزارة للمستفيدين صرف المبلغ من بطاقات “ATM ” تسهيلاً للمواطنين من التكدس والتزاحم.