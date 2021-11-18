هل خدمة إضافة المواليد لبطاقة التموين متاحة حاليًا على البوابة الرقمية؟

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محمد سياف - ابو ظبي - هل خدمة إضافة المواليد لبطاقة التموين متاحة حاليًا؟ يتردد هذا السؤال كثيرًا على الأفراد تحديدًا بعد انتشار الأقاويل بشأن إتاحتها على الموقع الإلكتروني سواء الخاص بمكاتب التموين المنتشرة في كافة محافظات مصر أو على البوابة الرقمية، حيث يرغب الأفراد في ضم أبنائهم إلى البطاقات التموينية بحيث يتسنى لهم الحصول على حصة من الخبز والتموين، فهذه الخدمة متوقفة منذ فترة طويلة، لذا فحالات الترقب والانتظار بشأن التعرف على موعد فتحها مازالت مستمرة.

هل يمكن إضافة المواليد على بطاقات التموين حاليًا؟

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الخدمة الخاصة “ضم أفراد أسرتي” لا يمكن عن طريقها إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية، لأن الخدمة المسؤولة عن ضم المواليد هي “إضافة الأفراد الغير المقيدين تموينيًا”، ولكنها غير متاحة في هذا الوقت، فهي واحدة من ضمن الخدمات التي توقف إلكترونيًا.

وعاودت بوابة مصر الرقمية تفعيل خدمة “ضم أفرد أسرتي” حيث كانت متوقفة في الفترة الماضية، فمن شأن هذه الخدمة أن تنقل أفراد أسرتها الآخرين المقيدين على بطاقة تموين أخرى إلى بطاقتها، أي أن أي فرد من أفراد الأسرة المقيدين على بطاقات تموينية أخرى مثل الجد مثلاً، يمكن نقلهم إلى بطاقة الأب والأم بشرط استحقاقهم للتموين، كما أن هذه الخدمة يمكن عن طريقها ضم الزوجة التي يحمل زوجها بطاقة تموينية؛ ولكن لابد من أن تكون مقيدة على البطاقة التموينية لأسرتها.

متى تعود خدمات التموين المتوقفة من خلال البوابة الرقمية؟

لا يوجد هناك أي تصاريح بشأن موعد عودة خدمات التموين المتوقفة من خلال زيارة موقع بوابة مصر الرقمية، والتي من ضمنها إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء الغير مقيدين تموينيًا، وإضافة تموين لمستحقي الخبز، وإضافة الزوجة المحرومة، أما بالنسبة للخدمات المتاحة فهي: