/661999/محافظ-الإسماعيلية-يحفز-لاعبي-الدراويش-قبل-لقاء-الزمالك-بالدوري

حرص محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة، على عقد اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفني للدراويش بقيادة الأرجنتيني خوان براون، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس يحيى الكومي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الاجتماع شهد تواجد عددًا من أعضاء الهيئة البرلمانية، على رأسهم النائب حماد موسى عضو مجلس الشيوخ، وآمال رزق الله ومحمد طلبة عضوا مجلس النواب.

وجاءت زيارة محافظ الإسماعيلية لحث اللاعبين على بذل قصارى الجهد والعرق والقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الانتصارات اعتبارًا من لقاء الزمالك وإسعاد الجماهير وإعادة الفريق لوضعه الطبيعي بجدول المسابقة.

محافظ الإسماعيلية

وطالب محافظ الإسماعيلية اللاعبين خلال الجلسة بعودة الفريق لطريقة لعبه المعروفة والممتعة للجماهير مع حصد نتائج جيدة، والاستفاقة من سلسلة غياب الانتصارات خلال الجولات الثلاث الماضية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

وأكد المحافظ ثقته الكاملة في قدرات هؤلاء اللاعبين لتعديل مسار النتائج، لاسيما بعد عودة الحضور الجماهيري بشكل تدريجي، وهو ما يمثل عاملًا تحفيزيًا مضاعف مقارنة بأندية الشركات وغير الجماهيرية.

من جانبهم، وعد اللاعبون بتقديم أقصى ما لديهم في الملعب، والتأكيد على أنه لا بديل من حصد الفوز والانتصارات في اللقاءات المقبلة، في ظل الدعم الكامل من مجلس الإدارة والمحافظ وأعضاء الهيئة البرلمانية.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

قائمة الإسماعيلي

حارس مرمى: محمد فوزى، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد عمار، محمد نصر، عصام صبحى، عبد الله جمعة، أحمد عيد، محمد دسوقى، محمود البدرى.

خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدى، عمر الوحش، أحمد مصطفى، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامي.

خط الهجوم: شيلونجو، شكرى نجيب، مراون شوق